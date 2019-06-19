2019-06-19T16:26:34+03:00
Общество

В Самаре назвали самые дешевые и самые дорогие районы для покупки вторичного жилья

"Битва" традиционно развернулась между окраиной города и историческим центром
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самые дешевые квартиры разместились на окраине города, а самые дорогие - в историческом центреСамые дешевые квартиры разместились на окраине города, а самые дорогие - в историческом центреФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Самарский областной фонд жилья и ипотеки подготовил отчет о ситуации на рынке вторичного жилья в регионе в мае 2019 года. По данным специалистов, в прошлом месяце средняя стоимость одного квадратного метра "вторички" составила 59 864 рубля, что на 62 рубля меньше, чем в апреле. Таким образом, цены на вторичное жилье в области почти не изменились.

- По отношению к маю прошлого года общий рост средней цены за 1 кв.м вторичного жилья составил 3 225 рублей или 5,69%, - отметила руководитель отдела общественных коммуникаций СОФЖИ Нина Шумкова.

Как сообщают специалисты, в мае средняя цена 1-комнатной квартиры в Самаре составила 60 928 рублей, 2-комнатной – 58991 рубль, а 3-комнатной – 59 541 рубль. Больше всего предложений на вторичном рынке областной столицы приходится на Промышленный район - 19,1%. Что касается соотношения цен на "вторичку" по районам, то наибольшая средняя цена предложения за "квадрат" традиционно отмечается в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах (более 100 тысяч рублей за 1 кв.м). В "аутсайдерах" же оказался Куйбышевский район (от 30 тысяч рублей за 1 кв.м).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Мы вас ждём на том же месте»: Олег Митяев пригласил бардов на Грушинский фестиваль
И собака не помешала: незрячая массажистка из Самары нашла работу после огласки истории в СМИ
Самарская область представила свои лучшие практики на форуме социальных инноваций в Москве
Мини-футбольное «Динамо Самара» покинули два игрока
В Самарской области 1 сентября откроется новая школа на 1300 мест
В Самаре на Авроре Hyundai "повстречался" со световой опорой
АВТОВАЗ начал выпускать LADA XRAY Cross с бесступенчатой коробкой передач
В следующем году в Самаре автобусы будут покупать с кондиционерами
В Самаре нашли подрядчика для повторного ремонта фонтана в честь 30-летия Победы
В Самаре местные музыканты исполнят рок-баллады в окружении котов
В Самаре устранили провал на пешеходном переходе на Молодогвардейской
В четырех районах Самарской области запретят продажу алкоголя
Билайн представляет «Социальный пакет» для пенсионеров, студентов, многодетных родителей и людей с инвалидностью
Где можно купаться в Самаре и области 2019: список разрешенных пляжей от МЧС
В Самарской области на полигоне ТБО расправились с 18 тоннами свежих томатов из Туркменистана
В Самарской области с могил участников ВОВ соберут по горсти земли
В Самаре 20 июня стартует очередной этап распределения мест в детских садах
В Самаре прокуратура потребовала признать недействительными контракты на регулярные перевозки пассажиров
Житель Самарской области попал под статью за ловлю рыбы в местах нереста
В Самаре будут судить иностранца, который контрабандой привез из Чехии 50 тысяч евро
Интернет со скоростью 1,6 Гбит/с на смартфоне: МегаФон, Qualcomm и Nokia побили российский рекорд в коммерческой сети LTE
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Губернатор Самарской области встретился с потенциальными спонсорами «Крыльев Советов»