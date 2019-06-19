В Самаре назвали самые дешевые и самые дорогие районы для покупки вторичного жилья

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-19T16:26:34+03:00

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Самарский областной фонд жилья и ипотеки подготовил отчет о ситуации на рынке вторичного жилья в регионе в мае 2019 года. По данным специалистов, в прошлом месяце средняя стоимость одного квадратного метра "вторички" составила 59 864 рубля, что на 62 рубля меньше, чем в апреле. Таким образом, цены на вторичное жилье в области почти не изменились.

- По отношению к маю прошлого года общий рост средней цены за 1 кв.м вторичного жилья составил 3 225 рублей или 5,69%, - отметила руководитель отдела общественных коммуникаций СОФЖИ Нина Шумкова.

Как сообщают специалисты, в мае средняя цена 1-комнатной квартиры в Самаре составила 60 928 рублей, 2-комнатной – 58991 рубль, а 3-комнатной – 59 541 рубль. Больше всего предложений на вторичном рынке областной столицы приходится на Промышленный район - 19,1%. Что касается соотношения цен на "вторичку" по районам, то наибольшая средняя цена предложения за "квадрат" традиционно отмечается в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах (более 100 тысяч рублей за 1 кв.м). В "аутсайдерах" же оказался Куйбышевский район (от 30 тысяч рублей за 1 кв.м).

ИСТОЧНИК KP.RU