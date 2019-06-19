И собака не помешала: незрячая массажистка из Самары нашла работу после огласки истории в СМИ

СЕГОДНЯ 18:38 2019-06-19T18:38:43+03:00

Женщина откликалась на десятки вакансий, прошла минимум шесть собеседований, но ей отказывали то из-за отсутствия зрения, то из-за наличия собаки-поводыря

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История незрячей самарской массажистки 32-летней Оксаны Серединской приобрела доброе продолжение. Женщина, которая в течение месяца встречала отказы в трудоустройстве, наконец нашла работу.

- Да, ситуация разрешилась. Меня взяли на работу в частный офтальмологический медицинский центр. Место замечательное. И что мне особенно понравилось, работодатель сразу спросил, какие условия нужны для моей собаки-поводыря, и никаких претензий, - поделилась с корреспондентом "КП-Самара" своей радостью Оксана.

А ведь на предыдущих собеседования, по словам массажистки ее собака Кая становилась обузой для работодателей. По словам Оксаны, ее готовы были брать на работу, но "желательно без собаки". Хотя были и ситуации, когда причиной было отсутствие зрения. Таки говорили: "Если бы вы сказали, что слепая, я бы вас и на собеседование не позвала".

По мнению Оксаны Серединской, ситуация разрешилась во многом благодаря ее обращению в СМИ. Об этом она написала на своей странице в соцсетях.

- Радостные новости! Благодаря всем журналистам, которые заинтересовались нашей ситуации, и помогают разрешить нашу проблему трудоустройства. Ситуация получила большую огласку. В результате о нас узнали руководители частных клиник Самары...Это точно: кто ищет, тот всегда найдёт! Очень много людей узнают меня на улицах города, интересуются устроилась ли я на работу. Много комментариев в интернете, наверно я даже ещё не все прочитала от понимающих людей. Спасибо всем за поддержку и что в эти трудные дни вы со мной. Я очень надеюсь, что моя громкая ситуация, поможет разрешить проблемы трудоустройства незрячих с их помощниками по всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU