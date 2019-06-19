В Самарской области офицер Минобороны рассказал журналисту гостайну

СЕГОДНЯ 21:45 2019-06-19T23:11:56+03:00

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В Самаре пресекли противоправную деятельность заместителя командира одной из воинских частей самарской области. Об этом сообщают в УФСБ России по центральному военному округу.

— В ходе телефонного разговора со специальным корреспондентом федеральной газеты (достоверно зная об отсутствии у него допуска к сведениям, составляющим государственную тайну), обвиняемый сообщил журналисту для написания статьи доверенные ему по службе секретные сведения, раскрывающие информацию об использовании воинской части в стратегических учениях, — говорится в сообщении.

На основе полученной информации корреспондент сделал публикацию, в которой содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Материал опубликовали в номере издания и на сайте газеты.

Офицера осудили по ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно. Теперь замкомандира не сможет два года занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну.

ИСТОЧНИК KP.RU