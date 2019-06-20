Пройдёт от Волжского шоссе: в Самаре построят новую дорогу
Дорога будет длиной в полкилометра, она пройдёт вдоль офисного центра
Дорогу построят от Волжского шоссеФото: Архив КП
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В Самаре провели публичные слушания по строительству новой дороги в Кировском районе. Соответствующее заключение опубликовали на сайте городской администрации.
— Администрация Кировского района рекомендует принять проект планировки территории и межевания для размещения автомобильной дороги от Волжского шоссе, — говорится в документе.
Судя по заключению, новая дорога пройдёт от Волжского шоссе. Она будет протяженностью 500 метров. Улица проложат вдоль офисного центра. Сейчас там находится лесополоса. В слушаниях приняли участие 11 человек. Результаты слушаний направят в адрес главы города.
ИСТОЧНИК KP.RU