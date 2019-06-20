2019-06-20T03:22:57+03:00
Общество

Неблагоприятная обстановка: в Тольятти ухудшится воздух

В воздухе зафиксировано превышение уровня формальдегида
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В регионе сложились неблагоприятные погодные условияВ регионе сложились неблагоприятные погодные условияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В предстоящие сутки в большинстве городов Самарской области метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей. Об этом сообщают в Приволжском УГМС. Основной удар придётся на Тольятти.

— В Тольятти 18 июня в дневное время концентрация формальдегида в воздухе превышала санитарную норму в 1,6 раза. В этом районе 19 июня в утренние часы также зафиксировано превышение по формальдегиду, — комментируют в метеослужбе.

Радиационная обстановка остается в пределах естественного радиационного фона.

В других городах Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани, Отрадном, Жигулевске уровень концентрации примесей в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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