В Тольятти ищут очкарика в медицинской маске, который ограбил магазин на Ворошилова

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-20T08:00:30+03:00

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Полицейские ищут преступника, который в начале апреля ограбил магазин на улице Ворошилова, 31а в Тольятти. Злоумышленника разыскивают не только в Автограде, но и по всей Самарской области и в других регионах.

- Преступление произошло 4 апреля этого года примерно в 3:30. Неизвестный мужчина зашел в торговую точку и под угрозой насилия продавцу похитил денежные средства, а затем скрылся. Предполагаемого злоумышленника засняли камеры видеонаблюдения, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы подозреваемого: мужчина в возрасте около 40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, рост 165-170 см, носит очки и медицинскую маску голубого цвета. Был одет в темные брюки и куртку, на голове серая кепка.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о личности или местонахождении предполагаемого преступника, сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 30-37-02; 8(8482) 93-46-21, 8(8482) 93-46-23 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU