Два ДТП за полчаса: в Самаре на Победе один КамАЗ врезался в маршрутку, а второй — в легковушку

СЕГОДНЯ 08:43 2019-06-20T08:45:11+03:00

Очевидцы предполагают, что водитель второго грузовика засмотрелся на происшествие и сам устроил аварию

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Перекресток улиц Победы и Юбилейной в Самаре утром в четверг, 20 июня, стал местом притяжения ДТП. Примерно за 25 минут там произошли сразу две аварии с участием КамАЗов, которые, предположительно, были задействованы в дорожных работах.

- Около 4:40 на перекрестке столкнулись грузовик и маршрутка № 297, а в 5:05 уже другой грузовик, водитель которого, видимо, засмотрелся на аварию, врезался в остановившийся перед светофором автомобиль «Лада Ларгус», - поделились очевидцы в соцсетях.

Насколько известно, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах и причинах ДТП.

Фото: Мария Елчева / ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU