2019-06-20T10:17:42+03:00
Общество

В Самаре нашлась пропавшая в апреле 14-летняя девочка, она писала об "алкоголизме" и пряталась у подруги

Как сообщили "Комсомолке" полицейские, противоправных действий в отношении Алены не совершалось
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту исчезновения девочки проводится проверкаПо факту исчезновения девочки проводится проверкаФото: соцсети
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В Самаре завершились поиски 14-летней Алены В. Девочка пропала 12 апреля и более 2 месяцев о ее местонахождении было ничего неизвестно.

- Девочка ушла из дома и пропала. 18 апреля в полицию поступило заявление о ее исчезновении. Накануне розыск прекращен. 19 июня пропавшая вернулась домой, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как отмечают полицейские, противоправных действий в отношении Алены не совершалось. Силовики отмечают, что писать заявления о пропаже родственников нужно писать сразу, а не спустя 6 дней. Это поможет в их оперативном поиске.

Как поделилась с samara.kp.ru знакомая Алены, все это время девочка пряталась в квартире своей знакомой. Более того, она постоянно заходила в социальные сети и писала о "своем алкоголизме" и "ожидании своей смерти".

ИСТОЧНИК KP.RU

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