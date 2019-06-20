2019-06-20T12:40:00+03:00
Происшествия

Под Самарой на трассе произошло ДТП с участием легковушек и грузовиков

В массовой аварии пострадали четыре человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Евгений Ратников / ДТП 163 СамараФото: Евгений Ратников / ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Утром в четверг, 20 июня, на обводной дороге в Волжском районе произошло серьезное ДТП. Там столкнулись сразу четыре автомобиля, в числе которых, предположительно, Chevrolet Lanos, Mitsubishi Lancer и грузовой транспорт. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В столкновении пострадали три водителя и один пассажир. Обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка, - уточнили в ГУ МВД по Самарской области.

Судя по фотографиям свидетелей происшествия, Mitsubishi разворотило всю переднюю часть, а «Ланос» после столкновения вылетел с дороги в кювет, у автомобиля сильно деформирована крыша. Кроме того, у грузовика опрокинулся на бок прицеп. На месте работали полицейские, медики и сотрудники МЧС.

Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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