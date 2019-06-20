2019-06-20T13:40:42+03:00
Общество

Про Грушинский фестиваль снимут фильм с участием певицы Монеточки

Автором проекта выступит создатель фильма «Горько!», режиссер Жора Крыжовников
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект получит название "Дорога на Джомолунгму" / Фото: министерство культуры РФПроект получит название "Дорога на Джомолунгму" / Фото: министерство культуры РФ
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Кинокомпания «Хайп Фильм» и создатель киноленты «Горько!», режиссер Жора Крыжовников собираются снять фильм про Грушинский фестиваль, который ежегодно проходит в Самарской области. Проект получил название «Дорога на Джомолунгму».

- Это будет фильм о семье, которая едет на Грушинский фестиваль, где отец семейства мечтает спеть песню собственного сочинения, - рассказал Жора Крыжовников на заседании экспертного совета по авторскому и экспериментальному кино в министерстве культуры РФ.

Предполагается, что главные роли в фильме исполнят Сергей Бурунов, Анна Михалкова, Семен Трескунов и певица Монеточка. Общий бюджет проекта — 160 миллионов рублей. Создатели будущей ленты просят у министерства культуры РФ выделить 70 миллионов рублей. Планируется, что в прокат фильм выйдет в мае 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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