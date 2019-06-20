Самарские выпускники прибыли в Москву на Кремлевский бал

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-20T16:05:35+03:00

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В среду, 19 июня, на железнодорожном вокзале в Самаре прошли проводы 92 выпускников региональных школ, претендующих на медаль, в Москву на Кремлевский бал, где выступят звезды российской эстрады. В дорогу их провожал губернатор Дмитрий Азаров.

- Вы своим талантом, своим усердием заслужили этот праздник - главный выпускной страны. Вы прошли очень важный этап - обучение в школе, справились на отлично и имеете право на короткий отпуск. Потому что впереди у вас новые задачи: нужно мобилизоваться, вы вступаете во взрослую жизнь, - сказал выпускникам глава региона, пожелав набраться сил перед поступлением в вузы и скорейшего возвращения на родину.

Перед отправкой подростки исполнили на вокзале танцевальный флешмоб, а также подарили Дмитрию Азарову ленточку выпускника со своими автографами. Сегодня утром, 20 июня, выпускники прибыли в Москву. Там их лично встретил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В столице выпускники проведут несколько дней. За это время они познакомятся с городом, побывают на Кремлевском балу и примут участие в дискотеке на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU