2019-06-20T18:30:28+03:00
Общество

В Сызрани спасли тонущего 18-летнего парня

Спасатели вытащили молодого человека на берег и провели реанимацию
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Парня отвезли в больницу на обследование.Парня отвезли в больницу на обследование.Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области
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В Сызрани спасатели вытащили из воды тонущего 18-летнего парня. Произошло это в четверг, 20 июня, в районе 12:25. Спасатели сызранского ПСО патрулировали городской пляж №1, когда заметил тонущего молодого человека. Мужчины бросились на помощь и вытащили молодого человека на берег, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

- Спасатели, не теряя ни минуты, вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Молодой человек наглотался воды и потерял сознание. Спасатели провели реанимационные мероприятия и вернули парня к жизни, - говорится в сообщении.

В 21:45 пострадавшего передачи «скорой помощи». Парня отвезли в больницу на обследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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