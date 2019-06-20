В Сызрани спасли тонущего 18-летнего парня
В Сызрани спасатели вытащили из воды тонущего 18-летнего парня. Произошло это в четверг, 20 июня, в районе 12:25. Спасатели сызранского ПСО патрулировали городской пляж №1, когда заметил тонущего молодого человека. Мужчины бросились на помощь и вытащили молодого человека на берег, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
- Спасатели, не теряя ни минуты, вытащили уже ушедшего под воду парня на берег. Молодой человек наглотался воды и потерял сознание. Спасатели провели реанимационные мероприятия и вернули парня к жизни, - говорится в сообщении.
В 21:45 пострадавшего передачи «скорой помощи». Парня отвезли в больницу на обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU