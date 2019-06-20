Ездили по клумбам, ломали арт-объекты и урны: сызранские чиновники опубликовали список похождений городских вандалов за неделю

СЕГОДНЯ 19:02 2019-06-20T19:05:35+03:00

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Чиновники из Сызрани опубликовали список похождений местных вандалов за неделю с 14 по 20 июня. Всего зафиксировали 6 фактов причинения ущерба. Среди них поломанные ветви голубых елей, сорванные цветы у памятника борцам, погибшим за дело Революции, наезды на клумбу на кольце на улице Котовского. Список опубликован на сайте комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии Сызрани.

- Убедительная просьба к жителям и гостям города обращать внимание на подобные акты вандализма и своевременно сообщать о них в правоохранительные органы и в комитет ЖКХ администрации городского округа Сызрань. Лица, причинившие вред объекту благоустройства, по закону обязаны возместить стоимость причиненного ущерба, - говорится в сообщении.

Фото: комитет жилищно-коммунального хозяйства мэрии Сызрани.

Более подробно о происшествиях. 14-16 июня в сквере «Вечной Славы» вандалы сломали и срубили нижние ветви четырех голубых елей. 16-17 июля неизвестные украли цветы с мемориального комплекса «Вечный огонь», а у памятника Ленину на площади у мэрии сломали 4 кустовые розы. 17 и 18 июля вандалы на машинах наехал на клумбу на кольце на улице Котовского и уничтожил 400 и 440 цветов соответственно. Кроме того, 17 июня у памятника борцам, погибшим за дело Революции, неизвестные сорвали 25 кустовых роз.

- В последнее время участились случаи вандализма: ломают скамьи, урны, арт-объекты, торшерные светильники, установленные в парках и скверах города. Все выявленные случаи устраняются в течение нескольких дней, - уверяют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU