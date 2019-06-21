В Шигонском районе избрали нового главу администрации

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-21T11:51:26+03:00

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Шигонскому району Самарской области назначили нового главу. Им стал Сергей Строев, который последнее время трудился на этой должности в статусе «врио».

В пятницу, 21 июня, собрание представителей Шигонского района рассмотрело представленные конкурсной комиссией кандидатуры. За Сергея Строева все проголосовали единогласно.

Отметим, что Сергей Строев начал свою трудовую деятельность с работы в колхозе «Заветы Ильича», потом он успел поработать в совхозе «Суринский». В дальнейшем на протяжении 11 лет Сергей Строев возглавлял сельское поселение Бичевная, а в августе 2017 года он занял должность первого заместителя главы Шигонского района. После ухода в отставку Валерия Теленкова, он продолжил работу на посту руководителя районной администрации с приставкой «врио».

ИСТОЧНИК KP.RU