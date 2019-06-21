2019-06-21T11:51:26+03:00
Общество

В Шигонском районе избрали нового главу администрации

Этот пост занял Сергей Строев
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация Шигонского районаФото: администрация Шигонского районаФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Шигонскому району Самарской области назначили нового главу. Им стал Сергей Строев, который последнее время трудился на этой должности в статусе «врио».

В пятницу, 21 июня, собрание представителей Шигонского района рассмотрело представленные конкурсной комиссией кандидатуры. За Сергея Строева все проголосовали единогласно.

Отметим, что Сергей Строев начал свою трудовую деятельность с работы в колхозе «Заветы Ильича», потом он успел поработать в совхозе «Суринский». В дальнейшем на протяжении 11 лет Сергей Строев возглавлял сельское поселение Бичевная, а в августе 2017 года он занял должность первого заместителя главы Шигонского района. После ухода в отставку Валерия Теленкова, он продолжил работу на посту руководителя районной администрации с приставкой «врио».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На сборах в Австрии «Крылья Советов» сыграют с «Хайдуком», «Целье» и «Краснодаром»
«Самара Арене» продлили нулевую ставку налога на имущество
В Самаре на Свободы — Металлистов прохудилась «горячая» труба
Число бесплатных велоСТО в Самаре увеличилось: три новые точки открылись в парках
Пытался забрать 3 млн рублей с помощью записки: подробности нападения разбойника с гранатой на банк в Самаре
В Самаре на Демократической «Гранта» перевернулась после столкновения с иномаркой
В Самаре продолжают искать насильника, который напал на женщину в гаражах на Карла Маркса
Экс-футболист и известный блогер Евгений Савин подарил детям из Академии футбола имени Коноплева форму
В Самарской области инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебных подлогах
В Самаре снесут самовольно построенный торговый павильон в парке 60-летия Советской власти
В Самаре на Нагорной «открыли» новый коммунальный фонтан
Большеглушицкая ЦРБ усиливает контроль за здоровьем земляков
Головин, Чеваренков и Числов покинули баскетбольный клуб «Самара»
В Самаре разбираются в гибели экс-супругов, найденных с огнестрельными ранениями в иномарке на Смышляевском шоссе
Самарский психоневрологический диспансер решили присоединить к областной психбольнице
Баскетболист «Самары» Дмитрий Халдеев сыграет за сборную России U20 на турнире в Македонии
Лихой заезд: в Кинеле пьяный водитель Land Cruiser влетел в мусорные баки и опрокинулся
Выехал на «встречку»: массовую аварию под Самарой, где пострадали три человека, спровоцировал водитель Mitsubishi
Ко Дню памяти и скорби в "Крутых Ключах" появилась Аллея Славы
Экс-защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов продолжит карьеру в «Рубине»
Улица Куйбышева в Самаре будет пешеходной, но не во все дни
В Самаре дорожные полицейские могут стать тайными пассажирами автобусов