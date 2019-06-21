2019-06-21T13:11:18+03:00
Происшествия

В Самаре на Демократической «Гранта» перевернулась после столкновения с иномаркой

По словам очевидцев, за рулем отечественной легковушки находилась девушка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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Утром в пятницу, 21 июня, на улице Демократической в Самаре произошло серьезное ДТП. Там на повороте в сторону стадиона «Самара Арена» после столкновения с «Тойотой Короллой» опрокинулась «Лада Гранта». Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Видела, как девушка на «Гранте» неслась на перекресток. Хоть по ПДД виноват другой водитель, но девушку я бы лишила прав. С такой скоростью выскакивать на перекресток! - написала в соцсети еще одна свидетельница аварии.

На место происшествия выезжали медики скорой помощи и полицейские. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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