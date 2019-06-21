Космонавт Олег Кононенко отмечает день рождения прямо на орбите уже в третий раз

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-21T15:52:49+03:00

Герою РФ исполнилось 55 лет - поздравления с юбилеем родные и близкие отправляли в этот день в космос

Изменить размер текста: A A

Летчик-космонавт Олег Кононенко справляет свой юбилей на МКС. В космос он отправился в качестве командира 59-й экспедиции. В первый свой полет Олег Дмитриевич отправлялся 8 апреля 2008 года. Кстати, свой день рождения Олег уже дважды справлял на орбите.

- Роскосмос гордится достижениями Олега Кононенко и от всех, кто работает в ракетно-космической отрасли России, сердечно поздравляет его с юбилеем. Удачного полёта, успешного выполнения всей программы работ на станции и, конечно же, мягкой посадки! - поделились поздравительными словами в Роскосмосе.

Кстати, Олег Кононенко был послом Самары на ЧМ 2018. В эфире радио "КП-Самара" он рассказал, что мечтает летать, как в "Стартреке".

Космонавт вернется на Землю 25 июня, спускаемый аппарат должен приземлиться в 05:48. К моменту посадки Кононенко станет рекордсменом по пребыванию на орбите - у него будет более 700 суток на МКС.

РОСКОСМОС: космонавт Олег Кононенко отмечает юбилей в космосе. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко принимает поздравления с Юбилеем https://t.co/XecQg9lYfF Этот праздник он отмечает на орбите в качестве командира 59-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию https://t.co/76JOjaM5Wn

ИСТОЧНИК KP.RU