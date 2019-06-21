В Самаре на месяц закроют проезд по улице Шоссейной

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-21T16:24:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре из-за строительства инженерных сетей будет временно закрыт проезд по улице Шоссейной на участке от улицы Народной до улицы Казачьей. Ограничения будут действовать с 00:00 1 июля до 24:00 1 августа.

- Также будет временно отменено движение троллейбусов № 6 «Губернский рынок – Грозненская». Данная мера будет действовать с 00:00 24 июня до 24:00 1 августа, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Кроме того, с 00:00 1 июля до 24:00 1 августа изменятся схемы движения нескольких автобусов и маршруток: №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199. Горожан просят заранее планировать свои поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU