СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-21T17:04:15+03:00

Самедов перешел в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно сезона 2018/2019. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Футболист и клуб решили расстаться по обоюдному согласию

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов не будет играть за «Крылья Советов» в предстоящем сезоне РПЛ. Об этом корреспонденту «КП-Самара» сообщил председатель совета директоров «КС» Александр Фетисов.

- Решили расстаться по обоюдному согласию. Это, с одной стороны, и хорошо, будут играть самарские воспитанники, - сказал Фетисов.

Напомним, Самедов перешел в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно сезона 2018/2019. В футболке самарской команды полузащитник провел 9 матчей. Конец сезона Самедов пропустил из-за травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU