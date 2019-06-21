"Они звонят с банковских номеров": жителей Самары предупреждают о мошенниках, ворующих деньги с карт
Жителей Самарской области предупреждают о новом виде мошенничества. "Развод" проходит по старой схеме, когда на телефон жертвы звонит якобы сотрудник банка, затем он начинает говорить о возникших проблемах, выманивать личную информацию. Вот только благодаря новой технологии - "подмена номера" - на экране у абонента высвечивается "настоящий" номер банка.
- Мошенники обычно звонят утром или вечером, когда человеку сложно соориентироваться. Многие теряют бдительность и выкладывают личные данные, - сообщают в пресс-службе отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.
Все, что нужно мошенникам - ваши данные и CVV код. Этого сообщать нельзя ни в коем случае.
Как обезопасить себя?
- Если вам звонят из банка, спросите ФИО сотрудника, пообещайте перезвонить и наберите самостоятельно номер горячей линии, указанный на вашей карте. Не делайте обратный звонок на высветившийся номер. Его нужно набрать вручную.
- Не спешите и не переживайте. Если банк выявляет подозрительную операцию, он замораживает ее на срок до 48 дней. У вас будет время разобраться. Если вас торопят и пугают - кладите трубку. И обращайтесь в банк, на горячую линию.
- Не сообщайте звонящему вам "сотруднику" никакой личной информации. Ваш CVV - код - исключительно ваше достояние, его у вас никогда не спросят настоящие сотрудники банка.
- Не перезванивайте на незнакомые номера, не отправляйте СМС, не переходите по ссылкам из сообщений якобы от банков.
Расскажите об этих мерах предосторожности пожилым людям, родителям и бабушкам, дедушкам.
ИСТОЧНИК KP.RU