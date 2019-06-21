2019-06-21T18:45:58+03:00
Общество

"Они звонят с банковских номеров": жителей Самары предупреждают о мошенниках, ворующих деньги с карт

Они пытаются выманить деньги утром и вечером, когда человек сложно ориентируется
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре активизировались высокотехнологичные мошенникиВ Самаре активизировались высокотехнологичные мошенники
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Жителей Самарской области предупреждают о новом виде мошенничества. "Развод" проходит по старой схеме, когда на телефон жертвы звонит якобы сотрудник банка, затем он начинает говорить о возникших проблемах, выманивать личную информацию. Вот только благодаря новой технологии - "подмена номера" - на экране у абонента высвечивается "настоящий" номер банка.

- Мошенники обычно звонят утром или вечером, когда человеку сложно соориентироваться. Многие теряют бдительность и выкладывают личные данные, - сообщают в пресс-службе отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Все, что нужно мошенникам - ваши данные и CVV код. Этого сообщать нельзя ни в коем случае.

Как обезопасить себя?

- Если вам звонят из банка, спросите ФИО сотрудника, пообещайте перезвонить и наберите самостоятельно номер горячей линии, указанный на вашей карте. Не делайте обратный звонок на высветившийся номер. Его нужно набрать вручную.

- Не спешите и не переживайте. Если банк выявляет подозрительную операцию, он замораживает ее на срок до 48 дней. У вас будет время разобраться. Если вас торопят и пугают - кладите трубку. И обращайтесь в банк, на горячую линию.

- Не сообщайте звонящему вам "сотруднику" никакой личной информации. Ваш CVV - код - исключительно ваше достояние, его у вас никогда не спросят настоящие сотрудники банка.

- Не перезванивайте на незнакомые номера, не отправляйте СМС, не переходите по ссылкам из сообщений якобы от банков.

Расскажите об этих мерах предосторожности пожилым людям, родителям и бабушкам, дедушкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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