"Они были пьяные и веселились": В Самаре на Волге катер столкнулся с лодкой, утонула девушка
В Самаре произошло ЧП на воде: около Барбошиной поляны , примерно в 300 метрах от берега, столкнулись катер и лодка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
- На катере Сильвер без госномера находились два человека, на лодке "Казанка" (предположительно) - пять человек. Четверых удалось спасти, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
По предположениям спасателей и свидетельствам очевидцев, компания на лодке была в хорошем подпитии. Они весело проводили время. Пока неизвестно, по какой причине произошла авария. Трое человек - мужчина и две женщины сейчас в больнице, у них серьезные травмы. Одну девушку так и не нашли - возможно, она утонула. Затонула также и сама лодка.
Сейчас к месту происшествия прбыли катер Центра ГИМС и два катера от ПСС по Самарской области. ЧП ликвидировали 16 человек, семь единиц техники.
В деталях происшествия еще предстоит разобраться экспертам.
ИСТОЧНИК KP.RU