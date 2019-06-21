2019-06-21T23:00:27+03:00
Общество

"Они были пьяные и веселились": В Самаре на Волге катер столкнулся с лодкой, утонула девушка

Еще трое человек получили различные травмы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Спасателям пришлось потрудиться поздним вечеромСпасателям пришлось потрудиться поздним вечером
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В Самаре произошло ЧП на воде: около Барбошиной поляны , примерно в 300 метрах от берега, столкнулись катер и лодка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

- На катере Сильвер без госномера находились два человека, на лодке "Казанка" (предположительно) - пять человек. Четверых удалось спасти, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области.

По предположениям спасателей и свидетельствам очевидцев, компания на лодке была в хорошем подпитии. Они весело проводили время. Пока неизвестно, по какой причине произошла авария. Трое человек - мужчина и две женщины сейчас в больнице, у них серьезные травмы. Одну девушку так и не нашли - возможно, она утонула. Затонула также и сама лодка.

Сейчас к месту происшествия прбыли катер Центра ГИМС и два катера от ПСС по Самарской области. ЧП ликвидировали 16 человек, семь единиц техники.

В деталях происшествия еще предстоит разобраться экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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