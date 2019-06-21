В Тольятти покупателям пришлось спешно покидать "Магнит" из-за замыкания в проводке
Пожарные выезжали на место ЧП, но огня не было
В Тольяти чуть не случился пожар
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В Тольятти в магазин "Магнит" в ТЦ "Орбита" на ул. Революционная произошло замыкание в электропроводке. Неприятный запах шел с потолка. О задымлении сообщили в МЧС и подразделение пожарных тут же прибыло на место ЧП, которому присвоили повышенный ранг. К счастью оказалось, что тревоги излишни.
- Короткое замыкание произошло без последующего горения. Случилось это в потолочном перекрытии. Риска жизням людей не было, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Известно, что 20 покупателей и сотрудников вывели из магазина до приезда пожарных. Среди посетителей был один ребенок. Жертв и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU