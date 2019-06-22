Пьяный лихач на «четырнадцатой» устроил аварию под Самарой

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-22T11:06:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 21 июня, около 3 часов ночи на 31 км 180 м автомобильной дороги «Подъезд к городу Оренбург от М-5 Урал» произошла автомобильная авария. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным, пьяный 47-летний водитель на ВАЗ 2114 ехал в сторону Обводной дороги Самары и нарушил дистанцию до впереди едущей «Приоры». После удара в попутную машину, легковушка улетела в кювет, врезавшись в столб.

Виновник ДТП получил различные травмы, с которыми был доставлен медиками в близлежащую больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU