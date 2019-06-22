Под Сызранью после ДТП большегрузов из цистерны чуть не вытекли опасные химикаты

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-22T11:57:25+03:00

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В пятницу, 21 июня, под Сызранью на 887 км трассы М-5 произошло серьезное ДТП с участием двух большегрузов. Об этом сообщает местный портал syzran-small.ru, со ссылкой на очевидцев.

Дальнобойщик на Mercedes врезался в Renault, к которому была прицеплена цистерна. Водитель большегруза оказался зажатым в кабине тягача. Ему на помощь прибыли спасатели, которые буквально вырезали мужчину из искореженного железа.

Спасательные работы проходили под угрозой взрыва – 28-тонная цистерна была заполнена химической присадкой для топлива. Впрочем, утечки не произошло.

Пострадавшей попал в больницу, где ему диагностировали переломы ноги и ребер, травма головы и ушиб грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU