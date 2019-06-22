Герой без кавычек: потерпевших крушение на лодке в Самаре людей вытащил из воды очевидец

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-22T16:21:54+03:00

28-летнюю девушку так и не могут найти

Изменить размер текста: A A

Стали известны новые подробности вчерашнего столкновения лодки и катера на Волге, которое произошло в 500 м от берега, напротив пристани «Поляна имени Фрунзе».

- Катер «Сильвер» без государственных регистрационных номеров и навигационных огней двигался вниз по течению и совершил столкновение с мотолодкой «Казанка», которая также без навигационных огней пересекала р. Волга с правого берега на левый. В катере «Сильвер» находились двое мужчин 1981 и 1980 года рождения. Мотолодка «Казанка», на которой находились 5 человек, затонула, - рассказали в ПСС по Самарской области.

Предполагаемые виновники происшествия на воде в катере не пострадали. А вот четверых молодых людей 1984, 1990, 1990 и 1997 годов рождения вытащил из воды очевидец, который проходил мимо на своей мотолодке. На берегу они были переданы медикам, после чего госпитализированы.

К сожалению, после столкновения пропала 28-летняя девушка. С сегодняшнего утра спасатели поисково-спасательной службы Самарской области начали водолазные работы по ее поиску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Они были пьяные и веселились": В Самаре на Волге катер столкнулся с лодкой, утонула девушка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU