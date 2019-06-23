Житель Самарской области объявил вознаграждение за поимку бензиновых воров
Житель Сызрани собирает деньги на поимку бензиновых воров. Автомобилист Анатолий на своей странице в социальной сети объявил вознаграждение за поимку злоумышленников. На премию горожанин предложил скинуться всем пострадавшим и тем, кто не хочет, чтобы с ним такое случилось.
- Сливают бензин у нас в городе уже не первый год. Полиция бездействует. Ночами сидеть в засаде народ тоже не хочет. Остается только одно - заплатить премию в поимке преступников. Скидываемся, кто сколько может, - написал мужчина на странице Вконтакте.
Пока, правда, по словам сызранца, горожане не торопятся скидывать деньги на премию за поимку воров.
ИСТОЧНИК KP.RU