2019-06-23T09:50:55+03:00
Общество

Житель Самарской области объявил вознаграждение за поимку бензиновых воров

На премию тому, кто это сделает, горожанин предложил скинуться
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Пока, правда, по словам сызранца, горожане не торопятся скидывать деньги на премию за поимку воров.Пока, правда, по словам сызранца, горожане не торопятся скидывать деньги на премию за поимку воров.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Сызрани собирает деньги на поимку бензиновых воров. Автомобилист Анатолий на своей странице в социальной сети объявил вознаграждение за поимку злоумышленников. На премию горожанин предложил скинуться всем пострадавшим и тем, кто не хочет, чтобы с ним такое случилось.

- Сливают бензин у нас в городе уже не первый год. Полиция бездействует. Ночами сидеть в засаде народ тоже не хочет. Остается только одно - заплатить премию в поимке преступников. Скидываемся, кто сколько может, - написал мужчина на странице Вконтакте.

Пока, правда, по словам сызранца, горожане не торопятся скидывать деньги на премию за поимку воров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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