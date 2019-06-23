В Самаре на станции метро мужчина упал на пути прямо перед поездом

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-23T12:07:45+03:00

Из-за чего мужчина упал на пути, неизвестно. Фото: "КП" Архив

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В Самаре на станции метро «Победа» в районе 16:01 в субботу, 22 июня, произошло ЧП. На пути прямо перед подъезжающим поездом упал мужчина. К счастью, трагедии удалось избежать – машинист вовремя успел остановиться.

- Машинист состава применил экстренное торможение, поэтому наезда не произошло, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Из-за чего мужчина упал на пути, неизвестно. Чтобы достать самарца с рельс, пришлось отключать электричество. Пострадавшего с травмами передачи бригаде «скорой помощи».

Движение поездов возобновили в 16:09.

ИСТОЧНИК KP.RU