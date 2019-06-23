2019-06-23T12:57:22+03:00
Происшествия

Видео: в Самарской области произошел крупный пожар на турбазе

Вспыхнули баня и надворные постройки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Тушили пламя 15 пожарных на шести машинах.Тушили пламя 15 пожарных на шести машинах.Фото: скриншот видео
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Вечером в субботу, 22 июня, в Самарской области произошел крупный пожар. В гостевом доме «Лесная сказка» в селе Шигоны полыхала турбаза. Огонь вспыхнул в районе 21:54. Тушили пожар несколько часов. Полыхающее пламя попало на видео, которое опубликовал портал «Маленькая Сызрань».

- Горела частная баня и надворные постройки, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. – Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Тушили пламя 15 пожарных на шести машинах. Полностью ликвидировать огонь удалось в 3:23 в воскресенье, 23 июня.

Ночью произошел крупный пожар на турбазе в районе Шигон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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