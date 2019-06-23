2019-06-23T20:32:43+03:00
Происшествия

В Самаре после падения с лестницы на работе умер сварщик

Мужчина скончался от полученных травм
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Трагедия произошла 18 июня.Трагедия произошла 18 июня.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Самаре 18 июня на рабочем месте погиб сварщик. Мужчина выполнял работы по сварке верхних задних деталей внутренней стеновой панели и упал с приставной лестницы. Рабочий скончался от полученных травм, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В ведомстве просят жителей региона быть аккуратными, а также обращают внимание работодателей на то, что необходимо организовать для своих работников производство в соответствии с требованиями охраны труда, а также соблюдать правила по охране труда при работе на высоте.

- Если вы стали очевидцами несчастного случая, произошедшего с работниками организаций Самарской области, просим направлять информацию в государственную инспекцию труда в Самарской области по телефону горячей линии (846) 263-52-17, а также в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54, - обратились в министерстве к самарцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФК «Сызрань-2003» подтвердил, что не будет участвовать в новом сезоне ПФЛ
В Октябрьске водитель без прав врезался на «шестерке» в ЛЭП
«Крылья Советов» разгромили свою молодежку. Забил игрок на просмотре, имя которого не называют
В Чапаевске грузовой поезд насмерть сбил женщину
«Болото разъезжалось в разные стороны, из него показывались ракеты»: журналист из Похвистнево привел новые доказательства своей гипотезы гибели туристов на перевале Дятлова
Ибрагим Цалагов может вернуться в «Крылья Советов»
Жара спадет, местами грозы: синоптики – о погоде в Самарской области в начале недели
На Волге в Самаре нашли тело погибшей после столкновения лодки и катера певицы Юлии Гольдиной
Теперь учитывают службу в армии: в Самарской области изменили закон о ветеранах труда
Видео: в Самарской области произошел крупный пожар на турбазе