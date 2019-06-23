В Самаре после падения с лестницы на работе умер сварщик

СЕГОДНЯ 20:32 2019-06-23T20:32:43+03:00

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В Самаре 18 июня на рабочем месте погиб сварщик. Мужчина выполнял работы по сварке верхних задних деталей внутренней стеновой панели и упал с приставной лестницы. Рабочий скончался от полученных травм, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В ведомстве просят жителей региона быть аккуратными, а также обращают внимание работодателей на то, что необходимо организовать для своих работников производство в соответствии с требованиями охраны труда, а также соблюдать правила по охране труда при работе на высоте.

- Если вы стали очевидцами несчастного случая, произошедшего с работниками организаций Самарской области, просим направлять информацию в государственную инспекцию труда в Самарской области по телефону горячей линии (846) 263-52-17, а также в министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области по телефону (846) 263-43-55 и факсу (846) 263-43-54, - обратились в министерстве к самарцам.

ИСТОЧНИК KP.RU