ФК «Сызрань-2003» подтвердил, что не будет участвовать в новом сезоне ПФЛ

СЕГОДНЯ 21:00 2019-06-23T21:00:24+03:00

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Футбольный клуб «Сызарнь-2003» подтвердил, что не будет участвовать в чемпионате России по футболу в сезоне 2019/2020. Команда выступала в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. «Сызрань-2003» должна была пройти внештатную процедуру лицензирования, однако отозвала документы.

Подтверждение того, что команда больше не будет играть в ПФЛ, «Сызрань-2003» сделала на своей странице Вконтакте, разместив ссылку на новость об этом местного телеканала КТВ-Луч. Корреспондент «КП-Самара» обратился в пресс-службу футбольного клуба за комментарием, однако на момент публикации текста получить его не удалось.

Кроме того, в тексте новости говорится, что в зоне «Урал-Приволжье» в следующем сезоне могут выступить только пять клубов – пермская «Звезда», ульяновская «Волга», новотроицкая «Носта», челнинский «Камаз» и вылетевшая из ФНЛ «Тюмень». Таким образом, тольяттинские «Лада» и новичок ПФЛ «Акрон» не примут участие в чемпионате. Однако в пресс-службе «Акрона» эту информацию не подтвердили. Официально участники зоны «Урал-Приволжье» ПФЛ 19/20 станут известны 26 июня.

Напомним, ФК «Сызрань-2003» - трехкратный обладатель бронзовых медалей группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Перед прошлым сезонов команда объявила о том, что прекращает существование, однако через несколько дней в «Сызрани-2003» заявили, что продолжат свое выступление в ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU