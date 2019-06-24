В Самаре решили убрать маршрутку № 206 и добавить остановок коммерческому автобусу № 261

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-24T07:56:34+03:00

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В Самаре внесли изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Коснулись они коммерческих автобусов № 206 и 261. Так, маршрутку № 206, которая ходила от завода «Экран» до железнодорожного вокзала через Приволжский микрорайон и значилась в документе под пунктом № 86, решили из реестра исключить. А вот маршрутке № 261 «Завод «Экран» - 6-й причал», наоборот, добавили остановок. Теперь она вместо того, чтобы ездить прямо по Кирова, а потом сворачивать на Ново-Садовую, будет заезжать в Приволжский микрорайон.

- В прямом направлении маршрутка № 261 после остановки «Площадь авиаконструктора Ильюшина» будет сворачивать на улицу Молодежную, потом будет делать остановку «Приволжский микрорайон», затем «ул. Тополей», «ул. Демократическая», «ул. Георгия Димитрова», «пр. Кирова», «Барбошина поляна» и далее по своему обычному маршруту, - говорится в постановлении администрации Самары, опубликованном на ее официальном сайте.

Таким образом, протяженность маршрута № 261 увеличится с 22,6 км до 23,8 км. Постановление вступило в силу со дня его опубликования — 22 июня. Однако пока и 206, и 261 маршрутки ходят по обычному своему графику.

Отметим, что такое решение властей вызвало у жителей города противоречивую реакцию. Кто-то согласен с таким изменением, утверждая, что маршрутку № 206 давно пора было убрать, потому что она дублировала автобусы № 6 и 50, троллейбусы № 8 и 12, а также трамваи. Другие же назвали эти корректировки «произволом», поскольку 206 маршрут был всегда хорошей альтернативой маршрутке № 261, которая в часы пик постоянно ходит переполненной.

ИСТОЧНИК KP.RU