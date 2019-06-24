В Сызранском районе водитель Hyundai без прав насмерть сбил шедшего посреди дороги мужчину

СЕГОДНЯ 08:21 2019-06-24T08:21:09+03:00

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Ночью в воскресенье, 23 июня, на 928 км 200 м трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там около 00:10 под колесами иномарки погиб пешеход.

- 32-летний водитель автомобиля Hyundai Elantra с номерами Ханты-Мансийского автономного округа, двигаясь со стороны Самары в направлении Москвы, сбил 46-летнего мужчину. Пешеход шел по середине проезжей части по ходу движения авто, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков скорой помощи. Отметим, что автомобилист, по данным полицейских, был лишен водительских прав. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU