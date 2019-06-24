Водитель остался без штанов: самарцы засняли на видео операцию по вызволению полузатонувшей «Нивы» из Волги

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-24T10:23:35+03:00

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В минувшие выходные на Волге в Самарской области произошел курьезный случай. Там водитель внедорожника Chevrolet Niva решил преодолеть реку вброд, но водная стихия оказалась сильнее техники, и машина затонула, немного не дойдя до берега.

- Все произошло в районе поселка Курумоч. Водитель хотел преодолеть Волгу вброд, но попытка не увенчалась успехом. В итоге его с помощью троса пришлось вытаскивать другому внедорожнику, - поделился в соцсетях очевидец операции по вызволению машины из речных глубин. Процесс вытягивания техники из воды молодой человек заснял на видео.

Судя по ролику, водителю внедорожника пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить «Ниву» на берег. В какой-то момент неудачливый автомобилист, видимо, решил помочь своему спасителю и вышел наружу. Тут-то полузатонувшая техника и решила покинуть реку. Все произошло так быстро, что водитель «Нивы» не успел забраться обратно в салон и повис, держась за дверь и руль. В итоге мужчину протащило по песку. На суше он оказался уже без штанов, чем изрядно повеселил отдыхающих, ставших свидетелями спасательной операции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/716259" frameborder="0"></iframe> В Самарской области водитель "Шевроле Нива" решил проехать Волгу вброд и затонул.Видео: Игорь Романов

ИСТОЧНИК KP.RU