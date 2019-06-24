2019-06-24T10:23:35+03:00
Общество

Водитель остался без штанов: самарцы засняли на видео операцию по вызволению полузатонувшей «Нивы» из Волги

Автомобилист решил преодолеть реку вброд, но не рассчитал уровень воды
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Полузатонувшую машину вызволяли из воды с помощью троса и другого внедорожникаПолузатонувшую машину вызволяли из воды с помощью троса и другого внедорожника
Изменить размер текста:

В минувшие выходные на Волге в Самарской области произошел курьезный случай. Там водитель внедорожника Chevrolet Niva решил преодолеть реку вброд, но водная стихия оказалась сильнее техники, и машина затонула, немного не дойдя до берега.

- Все произошло в районе поселка Курумоч. Водитель хотел преодолеть Волгу вброд, но попытка не увенчалась успехом. В итоге его с помощью троса пришлось вытаскивать другому внедорожнику, - поделился в соцсетях очевидец операции по вызволению машины из речных глубин. Процесс вытягивания техники из воды молодой человек заснял на видео.

Судя по ролику, водителю внедорожника пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить «Ниву» на берег. В какой-то момент неудачливый автомобилист, видимо, решил помочь своему спасителю и вышел наружу. Тут-то полузатонувшая техника и решила покинуть реку. Все произошло так быстро, что водитель «Нивы» не успел забраться обратно в салон и повис, держась за дверь и руль. В итоге мужчину протащило по песку. На суше он оказался уже без штанов, чем изрядно повеселил отдыхающих, ставших свидетелями спасательной операции.

В Самарской области водитель "Шевроле Нива" решил проехать Волгу вброд и затонул.Видео: Игорь Романов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области Infiniti вылетел с дороги на обочину и опрокинулся: водитель погиб
В Самаре пройдут бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по городу
На сбор отправились и потенциальные новички: «Крылья Советов» улетели в Австрию
Грузовикам частично запретят ездить по трассе М-5 между Сызранью и Зеленовкой
На Самарскую область в ближайшее время обрушится шквалистый ветер и крупный град
«Я просто расслаблялся»: в Сызрани школьница сфотографировала в поликлинике мужчину, который занялся самоудовлетворением на глазах у всех
Школу в "Новой Самаре" начнут строить ближе к концу июля 2019 года
В Самаре следователи начали проверку после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица
В самарском ТЦ заработала станция для зарядки электромобилей
Жительница Тольятти обманом похитила более 250 тысяч рублей через терминал в магазине