В самарском ТЦ заработала станция для зарядки электромобилей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-24T10:56:33+03:00

Теперь зарядить электромобиль можно будет в ТЦ "Гудок" Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

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В Самаре в торговом центре «Гудок» на улице Красноармейской появилась станция для зарядки электромобилей. Выглядит она как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами там есть только провода с разъемами или розетки.

- Чтобы воспользоваться зарядкой, нужно обратиться в компанию «МРСК Волга», которая выдаст специальную карточку для бесплатного доступа к электричеству, - сообщили представители ТЦ на своей официальной странице в соцсети.

Электромобиль можно будет заражать в «Гудке» бесплатно, если оставить ее на парковке минимум на 4 часа. Отметим, что сейчас в области пользуются новым видом транспорта уже около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU