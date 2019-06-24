В самарском ТЦ заработала станция для зарядки электромобилей
В Самаре в торговом центре «Гудок» на улице Красноармейской появилась станция для зарядки электромобилей. Выглядит она как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами там есть только провода с разъемами или розетки.
- Чтобы воспользоваться зарядкой, нужно обратиться в компанию «МРСК Волга», которая выдаст специальную карточку для бесплатного доступа к электричеству, - сообщили представители ТЦ на своей официальной странице в соцсети.
Электромобиль можно будет заражать в «Гудке» бесплатно, если оставить ее на парковке минимум на 4 часа. Отметим, что сейчас в области пользуются новым видом транспорта уже около 100 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU