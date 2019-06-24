2019-06-24T10:56:33+03:00
Общество

В самарском ТЦ заработала станция для зарядки электромобилей

Воспользоваться специальными розетками можно будет совершенно бесплатно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь зарядить электромобиль можно будет в ТЦ "Гудок"Теперь зарядить электромобиль можно будет в ТЦ "Гудок"Фото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Самаре в торговом центре «Гудок» на улице Красноармейской появилась станция для зарядки электромобилей. Выглядит она как обычная бензоколонка, но вместо шлангов с заправочными пистолетами там есть только провода с разъемами или розетки.

- Чтобы воспользоваться зарядкой, нужно обратиться в компанию «МРСК Волга», которая выдаст специальную карточку для бесплатного доступа к электричеству, - сообщили представители ТЦ на своей официальной странице в соцсети.

Электромобиль можно будет заражать в «Гудке» бесплатно, если оставить ее на парковке минимум на 4 часа. Отметим, что сейчас в области пользуются новым видом транспорта уже около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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