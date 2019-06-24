«Я просто расслаблялся»: в Сызрани школьница сфотографировала в поликлинике мужчину, который занялся самоудовлетворением на глазах у всех

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-24T11:41:58+03:00

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Жители Сызрани вновь отличились странным поведением. В конце минувшей недели один из местных жителей решил «расслабиться» и занялся самоудовлетворением прямо в коридоре детской поликлиники на улице 50 лет Октября на Монгоре. Об этом в соцсетях сообщили шокированные увиденным очевидцы.

- Все произошло около трех часов дня 21 июня. Мужчина пришел в поликлинику вместе со своей женой и дочерью и, видимо, чтобы скрасить себе ожидание занялся «интересными» действиями на глазах у детей. При этом, когда мимо по коридору проходили взрослые, он прятал свое «хозяйство» под свитер, - рассказала местная жительница.

Непотребства мужчины засняла на камеру 14-летняя девочка. Она, да и другие посетители поликлиники несколько раз просили извращенца прекратить свои действия, однако он в ответ отвечал только, что он «никому не мешает и просто расслабляется».

Как отмечают в соцсетях посетители поликлиники, они видели похожего мужчину возле кабинета заведующего. На вид ему 38-40 лет, он круглоглазый и, предположительно, не славянской внешности. Насколько известно девочка вместе со своим отцом уже обратилась по данному поводу в полицию. Сейчас стражи порядка проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU