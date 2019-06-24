Грузовикам частично запретят ездить по трассе М-5 между Сызранью и Зеленовкой

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-24T12:37:43+03:00

Дорога будет закрыта для большегрузов каждые пятницу и воскресенье с 10:00 до 22:00

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В Самарской области вновь введут ограничения на движение транспорта по трассе М-5 "Урал". Речь идет об участке с 890 по 981 км между Сызранью и Зеленовкой.

- Запрет на проезд начнет действовать со следующей пятницы, 5 июля, и будет распространяться на грузовики с общей массой более 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине свыше 3,4 метров. Большегрузам нельзя будет ездить по участку трассы М-5 с 10:00 до 22:00 по пятницам и воскресеньям, - сообщили в администрации Тольятти.

Ограничение на движение большегрузов по федеральной дороге решили ввести из-за большой интенсивности движения в дачный сезон и увеличением загрузки трассы в районе строительства развязки на 974 км в Тольятти. Оно будет действовать до 15 октября. Объехать данный участок большегрузы смогут по дорогам: М-7 "Волга", А-151 Цивильск - Ульяновск, подъезд к Ульяновску от М-5 "Урал", Р-226 Самара - Волгоград, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU