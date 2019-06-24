2019-06-24T13:28:08+03:00
Общество

Губдума поддержала введение штрафов за неоплату парковки в Самаре

Наказания за нарушения ввели раньше, чем оборудовали платные стоянки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предполагается, что сумма штрафа за неоплату парковки составит 1,5 тысячи рублейПредполагается, что сумма штрафа за неоплату парковки составит 1,5 тысячи рублейФото: Архив "КП"
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В понедельник, 24 июня, депутаты Самарской губернской думы приняли в двух чтениях поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». Речь идет о введении штрафов в размере 1,5 тысяч рублей за неоплату платных парковок, которых пока в городе еще нет.

- Дума проголосовала за введение платных парковок в Самаре и штрафах за их неоплату. Против выступило меньшинство - 9 депутатов, - сообщил в Твиттере депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

По словам главы департамента транспорта Сергея Маркина, в центре Самары планируется отдать под платные парковки около 5 тысяч мест. Кроме того, тем, кто живет в том районе, будет предложено приобрести годовые абонементы на парковку рядом с домом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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