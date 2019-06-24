В Самаре частично перекроют движение на кольце Московского шоссе и Авроры

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-24T14:30:39+03:00

Для движения закроют 2 и 3 полосы Московского шоссе по направлению "в город" Фото: Яндекс.Карты

Ограничения связаны с аварийными работами на водоводе

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В Самаре на Московском шоссе временно скорректируют схему движения. Там в районе пересечения с улицей Авроры планируется перекрыть для движения часть полос.

- Ограничения будут введены с 22:00 понедельника, 24 июня, на 2 и 3 полосе по направлению «в город», - сообщили в Твиттере представители министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Проезд закроют из-за проведения аварийных работ на водоводе. Полностью движение по магистрали будет снято после окончания ремонта. Жителей Самары просят заранее выбирать маршруты своего следования.

ИСТОЧНИК KP.RU