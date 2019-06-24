В Тольятти известный дзюдоист Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову из травмата

СЕГОДНЯ 20:20 2019-06-24T20:20:50+03:00

Евгений Кушнир не так давно отметил день рождения

Возможно, что молодой человек стал участником разборки на ул. Ларина в Центральном районе города

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В Тольятти погиб 27-летний дзюдоист, победитель соревнований городского и областного уровней Евгений Кушнир. Об этом сообщили на своей страничке в социальной сети его коллеги.

- Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений выражаем соболезнования родным и близким, - сообщает Федерация дзюдо г.о. Тольятти.

Подробностей в официальном сообщении нет. Однако, редакция портала TltGorod со ссылкой на свои источники сообщает, что молодой человек умер от выстрела в голову из травматического пистолета. Также по данным журналистов в больнице оказался друг Евгения с многочисленными ножевыми ранениями. Возможно, молодые люди стали участниками разборки на ул. Ларина в Центральном районе Тольятти.

Разборка на Ларина ночью действительно была. Слышала и видела не только я. Но это. Там был...большой вопрос, - сообщила жительница Тольятти.

Подробности происшествия еще предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU