В Самарской области намерены заставить виновников лесных пожаров платить за ущерб

СЕГОДНЯ 21:10 2019-06-24T21:10:35+03:00

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В Самарской области намерены предусмотреть ряд превентивных мер, которые позволят не допустить распространения пожаров в лесах региона. Основная причина возникновения ЧС по словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова - это разведение костров жителями, несмотря на запреты. При этом уже с 15 апреля действует противопожарный режим, запрещающий разведение костров в лесу и сжигание мусора, сухой травы на территориях населенных пунктов, садовых и дачных участках.

- Чтобы предотвратить серьезные пожары, необходимо кратно увеличить количество контролеров, а основной упор нужно сделать на самых посещаемых лесах. Кроме того, нужно усилить информационную кампанию, необходимо активнее внедрять в практику предъявление исков виновникам возгораний - с компенсацией ущерба и затрат на тушение, - высказал свое мнение и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Виктор Кудряшов.

На совещании решили. что и в лесах, и около водоемов нужно ставить больше аншлагов - это поможет информировать людей о правилах поведения в лесу и на воде. И предотвратить трагедии. Также в регионе, возможно, запретят продажу спиртного рядом с пляжами.

ИСТОЧНИК KP.RU