"Чемодановка не должна повториться": Союз по правам человека возьмет на вооружение самарский опыт адаптации цыган

СЕГОДНЯ 22:19 2019-06-24T22:28:32+03:00

Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод побывал с визитом в регионе после трагических событий в Пензенской области

Изменить размер текста: A A

Опыт адаптации цыган для жизни в социуме в Самарской области возьмут на вооружение в Совете по правам человека. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека побывал с регионом с визитом после тревожных событий в поселке Чемодановка Пензенской области. Александр Брод посмотрел, как в губернии помогают цыганам стать частью социума.

- Я сторонник того, чтобы на правительственном уровне проанализировали инцидент в Пензенской области, рассмотрели успешный опыт социальной адаптации цыган в субъектах Российской Федерации, усилия по предотвращению конфликтов и разжигания межнациональной розни, - объяснил Александр Брод.

Среди самарских проектов он оценил работу культурно-просветительной организации "Ассамблея народов Самарской области". Члены организации работали с цыганами, проживающими в поселке Яицкое, помогали им оформить и восстановить документы, обучали детей грамоте, оказывали медицинскую помощь, покупали канцтовары и проводили культурные мероприятия. Также детей из поселка Яицкое возят в школе №52 на Кряже. В 2018 году детей из цыганской общины возили в детский театр кукол, ребята стали участниками межнационального областного праздника "Огоньки дружбы".

А еще в Самарской области в Чапаевске уже девятый год проходит фестиваль памяти Виктора Карабаненко, участие в нем принимают лучшие цыганские творческие коллективы губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU