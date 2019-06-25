2019-06-25T08:58:13+03:00
Общество

В Самаре нашли виновника излива стоков возле ж/д платформы Вишневая

Местные жители уже давно жалуются на затопление территории возле станции [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Чиновники пообещали привлечь к ответственности виновника затопления стокамиЧиновники пообещали привлечь к ответственности виновника затопления стокамиФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Самаре чиновники провели проверку по факту затопления стоками территории под Ракитовским мостом в районе железнодорожной платформы Вишневая, о чем неоднократно сообщали в соцсетях жители поселка Зубчаниновка. Как выяснилось, в изливе виноват завод по производству популярных газированных напитков.

- Виновник излива стоков никакие меры не принимает. В связи с этим в Росприроднадзор был направлен запрос о привлечении его к ответственности. 25 июня состоится выездное совещание на месте, - сообщил в Твиттере первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В отделе по ЖКХ и благоустройству Кировского района, в свою очередь сообщили, что выездное совещание по этому адресу уже проводилось в конце мая. Тогда было принято решение провести там земляные работы и осушить территорию. Срок исполнения — до 1 июля 2019 года.

В Самаре территорию возле ж/д станции Вишневая затопило сточными водами . @D_Azaroff С добрым утром, Дмитрий Игоревич!Зубчаниновка просит Вашей помощи!Уже неоднократно выкладывали данную проблему сюда, дальше обещания разобраться дело не идет, не могу найти ответственного! Тем временем у нас экологическая катастрофа! Под Ракитовским мостом, ж/д платформа Вишневая https://t.co/1MUpXkgtcS

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В последнюю неделю июня в Самарской области будет прохладно и дождливо
В Самарской области поймали членов этнической банды, которые прятали 10 кг героина в колонках
В Самарской области двоих лыжников осудили за 12 краж из дачных домов
Самарский космонавт Олег Кононенко вернулся на Землю после 7-месячного пребывания на МКС
Самарский дзюдоист завоевал золотую медаль на Европейских играх в Минске
"Чемодановка не должна повториться": Союз по правам человека возьмет на вооружение самарский опыт адаптации цыган
В Самарской области намерены заставить виновников лесных пожаров платить за ущерб
В Тольятти известный дзюдоист Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову из травмата
"Он чуть не сбил девочку с собакой!": в Сызрани таксист напугал пассажиров неадекватным поведением
В Сызрани паромную переправу до Бестужевки закрыли до 25 июня
В Самаре на Московском шоссе из-за сильного ветра рухнуло дерево
В Самаре разрабатывают дизайн-код по оформлению наружной рекламы, фасадов домов и уличной мебели
Тольяттинка вышла замуж за мигранта из Азербайджана ради 7 тысяч рублей
В Самаре пока не будут вводить пересадочные талоны в общественном транспорте
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» может начать сезон ПФЛ в Жигулевске
В Самаре будут судить главу крестьянского хозяйства, который обманом получил грант в 7 млн рублей
В Самаре займутся очисткой реки в Орловом овраге
Ушел из жизни бывший депутат думы Сызрани и заслуженный военный летчик России Владимир Разенков