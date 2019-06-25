В Самаре нашли виновника излива стоков возле ж/д платформы Вишневая

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-25T08:58:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре чиновники провели проверку по факту затопления стоками территории под Ракитовским мостом в районе железнодорожной платформы Вишневая, о чем неоднократно сообщали в соцсетях жители поселка Зубчаниновка. Как выяснилось, в изливе виноват завод по производству популярных газированных напитков.

- Виновник излива стоков никакие меры не принимает. В связи с этим в Росприроднадзор был направлен запрос о привлечении его к ответственности. 25 июня состоится выездное совещание на месте, - сообщил в Твиттере первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

В отделе по ЖКХ и благоустройству Кировского района, в свою очередь сообщили, что выездное совещание по этому адресу уже проводилось в конце мая. Тогда было принято решение провести там земляные работы и осушить территорию. Срок исполнения — до 1 июля 2019 года.

В Самаре территорию возле ж/д станции Вишневая затопило сточными водами . @D_Azaroff С добрым утром, Дмитрий Игоревич!Зубчаниновка просит Вашей помощи!Уже неоднократно выкладывали данную проблему сюда, дальше обещания разобраться дело не идет, не могу найти ответственного! Тем временем у нас экологическая катастрофа! Под Ракитовским мостом, ж/д платформа Вишневая https://t.co/1MUpXkgtcS

ИСТОЧНИК KP.RU