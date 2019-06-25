2019-06-25T09:39:25+03:00
Общество

В последнюю неделю июня в Самарской области будет прохладно и дождливо

Жаркая погода решила дать самарцам небольшую передышку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Почти всю рабочую неделю температура воздуха в 63 регионе будет держаться в пределах 20...25 °CПочти всю рабочую неделю температура воздуха в 63 регионе будет держаться в пределах 20...25 °CФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Тридцатиградусная жара, которая в последнее время обосновалась в Самарской области, решила дать небольшую передышку местным жителям. Погода в последнюю неделю июня обещает быть немного прохладной и дождливой.

- На этой рабочей неделе регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления с фронтальными разделами. Местами пройдут кратковременные дожди. В течение недели с северных широт будет поступать прохладная воздушная масса, среднесуточная температура ожидается около или ниже климатической нормы, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, во вторник, 25 июня, местами по Самарской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При грозе его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха составит 23...28 °C. Днем в среду, 26 июня, также местами пройдет кратковременный дождь, а температура воздуха составит 20...25 °C. В ночь на четверг, 27 июня, столбики термометров опустятся до 10...15 °C, а местами до 7 °C. Днем ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до 20...25 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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