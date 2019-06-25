На Волге в Жигулевске утонул 10-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-25T10:38:18+03:00

Тело погибшего спасатели нашли в 150 метрах от муниципального пляжа

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Днем в понедельник, 24 июня, на реке Волге в Жигулевске произошло ЧП. Там утонул 10-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

- Сообщение об извлечении тела ребенка из воды поступило в 13:20. Спасатели нашли его в 150 метрах от муниципального пляжа Жигулевска, - уточнили в оперативном ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области. Всего привлекалось два человека и 1 единица техники. Подробности случившегося сейчас устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU