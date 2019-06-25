В Самаре улица Куйбышева на один день станет пешеходной ради парада оркестров

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-25T10:54:35+03:00

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В это воскресенье, 30 июня, улица Куйбышева в Самаре вновь станет открыта только для пешеходов. Движение транспорта там перекроют из-за парада оркестров, который пройдет в рамках фестиваля «На сопках Маньчжурии».

- Парад оркестров на улице Куйбышева начнется с 15:30. В нем примут участие различные музыкальные коллективы, барабанщицы и мажоретки. Под звуки праздничных маршей они пройдут от площади Революции до Струковского сада, - рассказали в мэрии Самары.

По ходу движения по улице Куйбышева участники парада будут останавливаться и показывать дефиле и плац-концерты. Что касается самого фестиваля, то он пройдет с 17:00 сразу на трех площадках: в Струковском саду, а также на Некрасовском и Маяковском спусках набережной. В 19:30 все участники мероприятия соберутся в историческом Струковском саду и вместе исполнят вальс «На сопках Маньчжурии».

ИСТОЧНИК KP.RU