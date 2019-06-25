2019-06-25T10:54:35+03:00
Общество

В Самаре улица Куйбышева на один день станет пешеходной ради парада оркестров

Движение транспорта по улице перекроют 30 июня
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Музыканты пройдут под звуки праздничных маршей от площади Революции до Струковского садаМузыканты пройдут под звуки праздничных маршей от площади Революции до Струковского садаФото: Антон ЧЕРЕПОК
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 30 июня, улица Куйбышева в Самаре вновь станет открыта только для пешеходов. Движение транспорта там перекроют из-за парада оркестров, который пройдет в рамках фестиваля «На сопках Маньчжурии».

- Парад оркестров на улице Куйбышева начнется с 15:30. В нем примут участие различные музыкальные коллективы, барабанщицы и мажоретки. Под звуки праздничных маршей они пройдут от площади Революции до Струковского сада, - рассказали в мэрии Самары.

По ходу движения по улице Куйбышева участники парада будут останавливаться и показывать дефиле и плац-концерты. Что касается самого фестиваля, то он пройдет с 17:00 сразу на трех площадках: в Струковском саду, а также на Некрасовском и Маяковском спусках набережной. В 19:30 все участники мероприятия соберутся в историческом Струковском саду и вместе исполнят вальс «На сопках Маньчжурии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский спортсмен выиграл «золото» на первенстве Европы по спортивной борьбе
В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в связи с избиением начальника добровольной пожарной команды на рынке
В Самаре утвердили документацию по строительству детской поликлиники на Запорожской
В Самарской области назначили трех новых членов избирательной комиссии
В Самаре с 1 июля вырастет норматив за воду без счетчика
Голкипер Евгений Конюхов может покинуть «Крылья Советов»
В Самаре девушка на Skoda сбила женщину на самокате
«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках
Под Самарой полицейские задержали внедорожник с людьми в багажнике
Самара и Тольятти попали в топ-25 городов с самыми агрессивными жителями
В Сызрани водитель маршрутки схватился за нож и устроил разборку с коллегой
"Он как будто бросился на рельсы": В Самаре на Кряже поезд сбил пенсионера
«Не пропустите это событие»: Алексей Кортнев записал видеоприглашение на Грушинский фестиваль
Самарцев зовут проверить свой ВИЧ-статус в Струковском саду
"Все дело в сельском хозяйстве?": в Тольятти ищут подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира
На Волге в Жигулевске утонул 10-летний ребенок
В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»
«СЭ»: «Крылья Советов» арендовали Артема Тимофеева из «Спартака»