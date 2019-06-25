2019-06-25T11:31:42+03:00
Происшествия

"Он как будто бросился на рельсы": В Самаре на Кряже поезд сбил пенсионера

Мужчина погиб на месте в пяти метрах от пешеходного перехода через пути
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчину сбил поезд на рельсахМужчину сбил поезд на рельсах
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В Самаре на станции Кряж вечером 24 июня погиб мужчина. Пенсионер 60-65 лет на вид выскочил на железнодорожные пути прямо перед движущимся грузовым поездом. Машинист не успел затормозить, так как пешеход появился на рельсах неожиданно.

- Предварительная причина трагедии - переход путей перед поездом. В 5 метрах от места происшествия расположен пешеходный переход через пути, - сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

Сейчас проводится проверка по факту происшествия. Раньше на этом участке происшествий не случалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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