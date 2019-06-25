2019-06-25T12:18:19+03:00
Общество

Под Самарой полицейские задержали внедорожник с людьми в багажнике

И водитель, и пассажиры авто попали под штрафы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Не все пассажиры поместились в салоне автомобиляНе все пассажиры поместились в салоне автомобиляФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях наряд ДПС остановил на 28 км обводной дороги Самары в Волжском районе автомобиль «Нива». В салоне отечественного внедорожника, помимо водителя, оказались еще пять пассажиров, причем двое из них ехали в багажнике.

- Автомобилист создал угрозу жизни и здоровью своих пассажиров, грубо нарушив ПДД. В отношении него было составлено 3 протокола: за перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; за нарушение правил перевозки людей; за неисполнение владельцем автомобиля обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что пассажиры внедорожника тоже не смогли уйти от ответственности. В отношении каждого из них был составлен протокол за нарушение ПДД. Им грозят штрафы в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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