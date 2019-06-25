«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках
Жителей Самары ждет пренеприятная новость: с 1 июля вновь повысится стоимость проезда в общественном транспорте. В частности, подорожают поездки в коммерческих автобусах.
- С 1 июля 2019 года стоимость проезда в коммерческом транспорте Самары будет составлять 35 рублей, - говорится в объявлении, размещенном в одной из маршруток города. Фото объявления разместили в соцсетях горожане.
В департаменте транспорта Самары информацию об увеличении цены проезда подтвердили. Представители ведомства отметили в Твиттере, что изменения коснутся только тех перевозчиков, которые перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам.
Тем, кому уже посчастливилось узнать об увеличении стоимости поездки в коммерческих автобусах, уже, мягко говоря, расстроились. Такое решение не только удивило самарцев, но и вызвало волну негодования:
- Что делать тем, у кого до работы идут только коммерческие автобусы? Нам теперь совсем что ли разориться на поездках в маршрутках?!
- Все-таки все службы в Самаре уверены, что у нас бездонные кошельки...
- Вот бы нам с таким постоянством зарплаты повышали, а не проезд.
Напомним, что последнее повышение стоимости проезда в Самаре прошло 1 января. В автобусах, троллейбусах и трамваях билет стал стоить 28 рублей, а в маршрутках — 30 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU