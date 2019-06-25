2019-06-25T12:56:52+03:00
Происшествия

В Самаре девушка на Skoda сбила женщину на самокате

Пострадавшую с травмами ног госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Авария произошла вечером 24 июня на улице ПионерскойАвария произошла вечером 24 июня на улице ПионерскойФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 июня, около 19:30 на улице Пионерской в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там девушка на Skoda Rapid сбила 35-летнюю женщину на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летняя автомобилистка, двигаясь от улицы Галактионовской в сторону улицы Чапаевской, не уступила дорогу пешеходу, которая на самокате пересекала дорогу справа налево по ходу движения машины, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила травмы ног и была госпитализирована в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП автомобилистка находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский спортсмен выиграл «золото» на первенстве Европы по спортивной борьбе
В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело в связи с избиением начальника добровольной пожарной команды на рынке
В Самаре утвердили документацию по строительству детской поликлиники на Запорожской
В Самарской области назначили трех новых членов избирательной комиссии
В Самаре с 1 июля вырастет норматив за воду без счетчика
Голкипер Евгений Конюхов может покинуть «Крылья Советов»
«Они думают, что у нас бездонные кошельки?»: в Самаре вновь подорожает проезд в маршрутках
Под Самарой полицейские задержали внедорожник с людьми в багажнике
Самара и Тольятти попали в топ-25 городов с самыми агрессивными жителями
В Сызрани водитель маршрутки схватился за нож и устроил разборку с коллегой
"Он как будто бросился на рельсы": В Самаре на Кряже поезд сбил пенсионера
«Не пропустите это событие»: Алексей Кортнев записал видеоприглашение на Грушинский фестиваль
Самарцев зовут проверить свой ВИЧ-статус в Струковском саду
В Самаре улица Куйбышева на один день станет пешеходной ради парада оркестров
"Все дело в сельском хозяйстве?": в Тольятти ищут подозреваемого в убийстве дзюдоиста Евгения Кушнира
На Волге в Жигулевске утонул 10-летний ребенок
В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»
«СЭ»: «Крылья Советов» арендовали Артема Тимофеева из «Спартака»