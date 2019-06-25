В Самаре девушка на Skoda сбила женщину на самокате

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-25T12:56:52+03:00

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В понедельник, 24 июня, около 19:30 на улице Пионерской в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там девушка на Skoda Rapid сбила 35-летнюю женщину на самокате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летняя автомобилистка, двигаясь от улицы Галактионовской в сторону улицы Чапаевской, не уступила дорогу пешеходу, которая на самокате пересекала дорогу справа налево по ходу движения машины, - рассказали полицейские.

В результате случившегося женщина получила травмы ног и была госпитализирована в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП автомобилистка находилась в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту происшествия проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU