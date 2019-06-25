2019-06-25T14:09:32+03:00
Общество

В Самарской области назначили трех новых членов избирательной комиссии

Всех их наделили правом решающего голоса
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новых членов избиркома назначил губернатор региона Дмитрий АзаровНовых членов избиркома назначил губернатор региона Дмитрий АзаровФото: Яндекс.Карты
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Избирательную комиссию Самарской области пополнили три новых члена с правом решающего голоса. Это Артем Степаненко, Дмитрий Колесников и Андрей Тетеревенков. Соответствующее постановление об их назначении губернатор Дмитрий Азаров подписал 21 июня.

Так, Артем Степаненко назначается членом избиркома по предложению партии «Единая Россия», Андрей Тетеревенков — по предложению Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а Дмитрий Колесников — по предложению Ассоциации профсоюзных организаций студентов региона.

Напомним, что места в областной избирательной комиссии стали вакантны после того, как Дмитрий Азаров отозвал из ее состава Олега Никитенко, Владимира Моргунова и Владимира Терентьева. Первый занимает пост директора ООО «Октогон», второй — руководителя правового департамента администрации губернатора, а последний — первого заместителя главы администрации губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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