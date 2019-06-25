В Самаре в частном доме нашли труп директора ООО с раной на голове
Вчера утром, в понедельник 24 июня, в квартире дома на улице Прибрежной в одноименном поселке произошла трагедия. Там обнаружили труп 44-летнего местного жителя Сергея Пугачева.
- Эксперты зафиксировали у него рану на голове. О мужчине известно, что при жизни он был директором ООО, занимавшемся техническим обслуживанием автомобилей. В последнее время, как говорят, злоупотреблял спиртным, являлся владельцем оружия, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.
На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели человека пока остаются неясными. Изъяты вещественные доказательства, из которых следует, что незадолго до гибели потерпевшие и, возможно, те, кто с ним был, пили спиртные напитки.
Сейчас разбирательства по происшествию продолжаются. Причину смерти несчастного установят эксперты. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU