В Самаре в частном доме нашли труп директора ООО с раной на голове

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-25T16:55:07+03:00

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося

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Вчера утром, в понедельник 24 июня, в квартире дома на улице Прибрежной в одноименном поселке произошла трагедия. Там обнаружили труп 44-летнего местного жителя Сергея Пугачева.

- Эксперты зафиксировали у него рану на голове. О мужчине известно, что при жизни он был директором ООО, занимавшемся техническим обслуживанием автомобилей. В последнее время, как говорят, злоупотреблял спиртным, являлся владельцем оружия, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства гибели человека пока остаются неясными. Изъяты вещественные доказательства, из которых следует, что незадолго до гибели потерпевшие и, возможно, те, кто с ним был, пили спиртные напитки.

Сейчас разбирательства по происшествию продолжаются. Причину смерти несчастного установят эксперты. Правоохранители проводят проверку, по итогам которой может быть возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU